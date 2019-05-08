عضوان بمجلس بلدية الكرك يعلقان مشاركتهما بالاجتماعات

علّق عضوان بمجلس بلدية الكرك مشاركتهما باجتماعات المجلس حتى إشعار آخر، احتجاجا على استقبال رئيس البلدية لوفد سياحي إسرائيلي، وتضامنا مع الاحتجاجات الشعبية الرافضة لموقف رئيس البلدية.

وأعلن كل من رئيس مجلس محلي بلدة ادر وعضو مجلس بلدية الكرك عبدالمجيد المعايطة، ورئيس مجلس محلي بلدة راكين وعضو مجلس بلدي الكرك أيمن العساسفة تعليق مشاركتهما باجتماعات المجلس رفضا لخطوة رئيس البلدية.

وكان عضو المجلس البلدي الدكتور خالد البقاعين قد قدم استقالته رسميا من المجلس البلدي احتجاجا على موقف الرئيس ابراهيم الكركي باستقبال الوفد الإسرائيلي.

وكان رئيس بلدية الكرك ابراهيم الكركي قد أثار موجة عارمة من الاحتجاجات الشعبية بالكرك في اعقاب استقباله وفدا سياحيا إسرائيليا بالبلدية، وتقديم درع البلدية لهم، إلا أنه قدم لاحقا اعتذاره للاردنيين.