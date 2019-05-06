بعد استشهاد 24 فلسطينياً ومصرع 4 صهاينة.. وساطة مصرية تنجح بالتوصل لوقف القتال بين اسرائيل وفصائل المقاومة بغزة
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جرينتش+2 04:55
عرضه يبدأ اليوم.. تيم الحسن يتألق في الجزء الثالث من مسلسل “الهيبة” 

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