بعد استشهاد 24 فلسطينياً ومصرع 4 صهاينة.. وساطة مصرية تنجح بالتوصل لوقف القتال بين اسرائيل وفصائل المقاومة بغزة
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جرينتش+2 04:59
تصعيد عسكري اسرائيلي يوقع اليوم شهيداً و8 جرحى شمال غزة ويؤدي لانسحاب قائد سرايا القدس من محادثات القاهرة

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