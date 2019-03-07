بالتلميح وليس التصريح.. صفية العمري تنتقد تعالي نجلاء فتحي عليها

نفت النجمة القديرة صفية العمري ما تردد حول قيام الفنانة نجلاء فتحى بمنع الماكيير عنها أثناء تصوير فيلم في بداية مشوارها الفني.

وأكدت العمري، فى بيان صادر لها امس الاول أن نجلاء فتحي فنانة كبيرة تقدرها وتحترم سيرتها الفنية، مشيرة إلى أنها تستعد لعمل فني جديد مع المركز القومي للسينما.

يذكر أن الفنانة صفية العمرى ظهرت مؤخرا مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج “صاحبة السعادة”، المذاع على قناة دى إم سى وتحدثت عن مشوارها الفني الذي تعاونت فيه مع مجموعة كبيرة من أبرز الأسماء في عالم الإخراج والنجوم، مشيرة إلى موقف حدث مع فنانة شهيرة رفضت ذكر اسمها، أدى إلى استغنائها نهائيا عن “الماكيير”.

وأوضحت قائلة: “شاركت في فيلم مع فنانة رائعة لن أكشف عن اسمها، أنا أحبها وأحترمها للغاية، وفي وقتها كنت ما زلت في بداياتي وولكنها حاولت مضايقتي فمنعت عني الماكير والكوافير”.

وتابعت العمري خلال لقائها مع “صاحبة السعادة”: “كان فيلم مهم للمخرج نادر جلال، ووقتها بدأت الاعتماد على نفسي في المكياج والشعر، وذاكرت الدور جيدا ومع بدء التصوير قدمت أداءً بشكل جيد، ونجح الفيلم عن عرضه ونجحت أنا أيضا، وبعد ذلك أقول ألف شكر لها وأنا أحبها جدا، لأنها جعلتني أعتمد على نفسي في المكياج دون الاعتماد على أحد”.

وقد أشارت بعض المواقع إلى أن الفنانة المقصودة بكلام صفية العمري، هي نجلاء فتحي، خاصة أنها لم تعمل مع المخرج نادر جلال سوى في فيلم واحد بعنوان “لا وقت للدموع” و”البنات لازم تتجوز” للمخرج علي رضا.