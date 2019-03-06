وزير الدولة لشؤون الاستثمار يعلن ان الأردن يتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية إلى 4 مليارات دولار

أعلن وزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة، أن الاردن يتطلع لزيادة الاستثمارات القطرية في المملكة خلال الـ3 سنوات المقبلة إلى 4 مليارات دولار، بقطاعات استثمارية غير تقليدية.

وأضاف شحادة، أن حجم الاستثمارات القطرية في الأردن حالياً تقارب ملياري دولار، بقطاعات مختلفة، منها (الطاقة، والعقارات، والبورصة، والبنوك) وفق لوسيل.

وكشف شحادة أن هناك مجالات وقطاعات عديدة يتطلع الصناعيون في الأردن لدخول السوق القطري من خلالها أبرزها (القطاع الغذائي، والكيماويات، والإنشاءات)، منوهاً إلى وجود أكثر من 100 شركة صناعية أردنية تعرض منتجاتها في السوق القطري من خلال معرض الأردن اليوم المقام بالدوحة.

وأوضح أن قيمة زيادة حصص شركة نبراس في “أي أي سي” من 44% إلى 44% بلغت نحو 300 مليون ريال، مشيراً إلى أن الأردن يطمح لزيادة حصص نبراس في الأردن.

وبين وجود زيارات متبادلة بين الجانبين لبحث استقطاب استثمارات قطرية إلى الأردن من خلال المبادرة القطرية بتخصيص 500 مليون دولار للاستثمار في الأردن، وزيارة وفد من مؤسسة كتارا لبحث الفرص السياحية المتاحة في الأردن، والتي تتضمن مباحثات لإنشاء أكاديمية سياحية لتدريب الأيدي العاملة الأردنية، ومن ثم استقطاب الكوادر الأردنية إلى السوق القطري.

وكشف شحادة وجود مباحثات بتطوير الشحن الجوي بين البلدين، من خلال شركات الطيران، بما سيساهم في زيادة حركة التجارة في قطاع الأدوية، والأغذية التي تحتاج إلى شحن سريع.

وكان نائب رئيس مجلس الأعمال القطري الأردني المشترك، أعلن أمس الثلاثاء أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 18%، لتصل إلى 1.3 مليار ريال (359.29 مليون دولار)، مقابل 1.1 مليار ريال (304.02 مليون دولار) في عام 2017، وفق بيان لغرفة قطر اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك على هامش استضافة غرفة التجارة في قطر لوفد الصناعيين الأردنيين المتخصص في قطاع الصناعات الخشبية والأثاث؛ لمناقشة التعاون بين الشركات الأردنية العاملة في مجال الأثاث، ونظيراتها في قطر، وبحث فرص عقد شراكات وصفقات توريد بين الجانبين.