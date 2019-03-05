نتنياهو يمهد للفشل في الانتخابات المقبلة والعودة لرئاسة الحكومة

اربع مؤشرات ترقبها العين الامنية الاسرائيلية باهتمام بالغ حول قرب الانفجار في الاراضي المحتلة وربما المنطقة بأسرها
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