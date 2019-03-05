مؤسس شركة أمازون الامريكية يحتفظ بالمركز الأول لأغنى أغنياء العالم

احتفظ مؤسس ورئيس شركة “أمازون” لبيع التجزئة عبر الإنترنت، الملياردير جيف بيزوس، بالمركز الأول ضمن أغنى أغنياء العالم للعام الثاني على التوالي بعد زيادة ثروته بمقدار 19 مليار دولار.

جاء في صحيفة “فوربس” أن ثروة بيزوس، تقدر الآن بنحو 131 مليار دولار، مقابل 112 مليار دولار في العام السابق.

ومنذ أن ارتفعت قيمة رأس المال في “أمازون” إلى 1 تريليون دولار في أيلول/ سبتمبر 2018، تراجعت أسهم متاجر التجزئة بنسبة 22% تقريبا، ومع ذلك فإن أوراق الشركة تساوي أكثر من العام الماضي، عندما تم نشر التصنيف السابق.

وجاء في “فوربس” ما إذا كان بيزوس سيستطيع المحافظة على هذا المركز العام المقبل، حيث أعلن رئيس ومؤسس شركة “أمازون” عن طلاقه من زوجته ماكنزي، ستعقد إجراءات الطلاق في واشنطن، ووفقا للقوانين المحلية، في غياب عقد الزواج، سيتم تقسيم جميع الممتلكات المكتسبة بشكل مشترك بالتساوي بين الزوجين، وإذا حصلت ماكنزي بيزوس على نصف رأس مال العائلة، يمكنها أن ترأس قائمة أغنى النساء في العالم، حسب تقارير “فوربس”.

هذا وترأس بيزوس قائمة “فوربس” لأغنى أغنياء العالم في آذار/ مارس من عام 2018، متفوقتا على مؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، الذي سبق وأن ترأس القائمة.