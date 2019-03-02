“سولي” كلب بوش الأب يحصل على وظيفة مناسبة في مركز طبي

باشر سولي، كلب الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب، الخدمة في مركز والتر ريد الطبي، حيث سيساعد معاقين من قدامى المحاربين وكذلك عسكريين حاليين.

وقد اكتسب سولي إتش دبليو بوش شهرة واسعة جراء رعايته ومرافقته الدائمة للرئيس الحادي والأربعين للولايات المتحدة في المراحل الأخيرة من حياته. وخلال مراسم إلقاء نظرة الوداع على جثمان بوش في القاعة المستديرة بالكونجرس في 2018، جثم سولي في وفاء حزين بجوار النعش.

وقال المركز الطبي إن مهام سولي في دوره الجديد ستشمل توفير الدعم والراحة والترويح عن نفوس المحاربين المصابين وأسرهم وطاقم المستشفى ومن ثم تخفيف أجواء التوتر وزيادة المشاعر الإيجابية.

وقالت جينا بوش هيجر حفيدة الرئيس السابق الراحل على تويتر ”سيستمر سولي في نشر المحبة بمستشفى والتر ريد. كان رفيقا محبا عندما كان جامبي (بوش الأب) في أمس الحاجة إليه“.

وأصبح سولي، وهو كلب بيج اللون من نوع لابرادور، واحد من سبعة كلاب تعمل بالمركز الطبي الواقع في بيثيسدا بولاية ماريلاند. وتعمل الكلاب السبعة إجمالا لأكثر من 200 ساعة عمل شهريا في المتوسط.

وعمر سولي عامان ونصف العام، وفقا لجمعية فيتدوجز الأمريكية التي قامت بتدريبه.