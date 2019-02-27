موجة هوائية باردة وماطرة ومصحوبة بالثلج والبرد تجتاح الاردن اليوم وغداً وتخف تدريجياً بعد غدٍ الجمعة

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الاربعاء نتيجة لتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي يتمركز فوق سوريا، وتكون الأجواء باردة وغائمة وماطرة في أغلب المناطق، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة أحياناً ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة ومناطق تجمع المطر.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تصل سرعتها ما بين (60-70) كم/الساعة، وتكون مثيرة للغبار في المناطق الصحراوية.

وبحسب تقرير دائرة الارصاد الجوية توالي درجات الحرارة انخفاضها غدا لتصبح الأجواء باردة جداً، وغائمة وماطرة في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع أن تكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها مدينة العقبة، كما ويتوقع تساقط زخات خفيفة من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية.

ومع ساعات المساء والليل يتوقع هطول الثلج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000متر عن سطح البحر، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تتراوح سرعتها ما بين 70- 80 كم/ساعة في بعض المناطق وتثير الغبار في المناطق الصحراوية.

ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يوم الجمعة مع بقاء الأجواء باردة جداً وغائمة جزئياً إلى غائمة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من المطر بين الحين والآخر خاصة في الأجزاء الغربية من المملكة، مع فرصة في ساعات الصباح الباكر لسقوط زخات من الثلج فوق المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد ارتفاعها عن 1000م عن سطح البحر، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم، ما بين 9 – 5 درجات مئوية، والمناطق الشمالية 10 – 6، والمناطق الجنوبية 7- 3، فيما تصل العظمى في مدينة العقبة إلى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.

ومن جانبه قرر وزير التربية والتعليم الدكتور وليد المعاني تفويض صلاحية تأخير الدوام الصباحي او تعطيل المدارس لمديري التربية والتعليم، وفقاً للحالة الجوية السائدة كل حسب منطقته.

ودعا الدكتور المعاني مديري التربية والتعليم في الميدان، إلى التواصل والتنسيق مع الحكام الإداريين في مناطقهم لاتخاذ القرار الأنسب حيال ذلك حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين.

كما اعلنت وزارة الاشغال العامة والاسكان اليوم الأربعاء حالة الطوارئ القصوى، وجاهزيتها للتعامل مع هذا المنخفض الجوي.

وأوعز وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس فلاح العموش لمدراء الاشغال بالمحافظات والمكاتب بالألوية الى استعداد الكوادر خلال المنخفض الجوي الذي يسود المملكة حاليا.

ودعت الوزارة المواطنين الى اخذ الحيطة والحذر خلال المنخفض الجوي، والاتصال في حال حدوث اي طارئ على ارقام هواتف غرف عمليات وزارة الاشغال العامة والاسكان حيث تتعامل كوادر الوزارة على مدار الساعة على الارقام التالية : – الرئيسي 0780300633 / قفز آلي 065862589/ فاكس 065829631وكذلك التواصل مع ارقام هواتف غرف العمليات في مديريات الاشغال بالمحافظات كالتالي : اشغال العاصمه 0780377291اشغال اربد 0780377276 اشغال البلقاء 0780377413 اشغال الزرقاء 0780377125 اشغال الطفيلة 0780377160 اشغال العقبة 0780377351 اشغال الكرك 0780377147 شغال المفرق 0780377389 اشغال جرش 0780377187 اشغال عجلون 0780377324 اشغال مادبا 0780377366 اشغال معان 0780377338 اشغال اقليم البتراء 0780377398-

ومن جانبها اعلنت وزارة الشؤون البلدية حالة الطوارىء القصوى وبدء العمل بغرفة العمليات الرئيسية في الوزارة التي ترتبط بنحو 100 غرفة طوارىء في جميع بلديات المملكة، اضافة لغرف طوارىء في جميع مجالس الخدمات المشتركة.

وقال الناطق الاعلامي في الوزارة راكز الخلايلة في بيان إن الغرف مزودة بالآليات والمعدات اللازمة من “لودرات” وكاسحات وتعمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في وزارة الاشغال ومديريات الاشغال والدفاع المدني والحكام الاداريين بالمحافظات .

ودعت الوزارة إلى الاتصال عند الضرورة بأرقام هواتف غرفة العمليات الرئيسية في الوزارة وهي 064652679 ، 064641393، أو الفاكس 064652296 ، 064650239.

اما وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فقد اكدت توفر السلع الغذائية والخبز والمحروقات بكميات كافية خلال المنخفض الجوي الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة ينال البرماوي في تصريح صحفي، ان الوزارة بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص تعمل على مراقبة المخزون في كل محافظة لضمان توفر كافة السلع الغذائية والخبز والمحروقات.

وأضاف أنه تم التعميم على قطاع المخابز من خلال نقابة المخابز بضرورة الاحتفاظ بمخزون كاف بالإضافة لوجود مولدات كهربائية للمخابز الكبيرة والتعميم على المطاحن من خلال جمعية المطاحن بضرورة الاحتفاظ بمخزون من القمح لمدة أيام.

واكد البرماوي، ان مخزون المملكة من المواد الغذائية الأساسية يكفي بالحد الأدنى من شهرين إلى ستة اشهر، ومخزون الوزارة من القمح لمدة 12 شهرا والشعير 10 اشهر.

وطمأن المتحدث باسم الوزارة المواطنين بوجود كميات كبيرة من مختلف المواد التموينية في الأسواق، مشيرا إلى ان خبرة الوزارة في استعدادها المبكر للتعامل مع فصل الشتاء والمنخفضات الجوية لم تسجل اي انقطاعات للمواد التموينية.

واضاف، أن الوزارة قامت بإعداد غرفة طوارئ لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على متابعتها، إضافة إلى تنظيم دور مراقبي الأسواق لضمان رقابة مكثفة ومشددة وجولات ميدانية، خصوصا على وكالات الغاز ومحطات بيع المحروقات والمخابز، لافتا الى ان الوزارة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين لقانون الصناعة والتجارة وتحويلهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.

وقال ان قنوات إيصال الشكاوى الخاصة بالأسواق هي: هاتف الشكاوى 065661176 أو تطبيقات الهواتف الذكية “تطبيق وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية” أو صفحة الوزارة على الفيس بوك والموقع الإلكتروني للوزارة.