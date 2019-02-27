محكمة اسبانية تستدعي المغنية الكولومبية شاكيرا بتهمة التهرب الضريبي

قالت محكمة في إقليم قطالونيا الإسباني امس الثلاثاء إنها استدعت المغنية الكولومبية شاكيرا للمثول أمامها يوم 12 يونيو/ حزيران لتواجه اتهامات بالتقاعس عن دفع ضرائب قيمتها 14.5 مليون يورو (16.5 مليون دولار).

ونُشر بيان استدعائها من المحكمة والذي حمل تاريخ 22 يناير/ كانون الثاني، يوم امس الثلاثاء.

ووجه ممثلو الادعاء اتهامات في ديسمبر/ كانون الأول زاعمين أن شاكيرا قد تقاعست عن دفع ضريبة على دخل حصلت عليه بين عامي 2012 و2014، وهي الفترة التي قالوا إنها عاشت خلالها في الإقليم.

وقال مندوبون عن شاكيرا في بيان بعد توجيه الاتهامات إن المغنية لم تكن تقيم في إسبانيا إلا بعد 2015 وأوفت بكل التزاماتها الضريبية.