تامر حسني يغني في السعودية ليلاً ويؤدي مناسك العمرة نهاراً

أدى المغني المصري تامر حسني، مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام، وذلك بعدما أنهى حفلة استضافتها المملكة، وشهدت حضورا ضخما.

وأحيا تامر حسني حفلا غنائيا وسط حضور جماهيري كبير في “مارينا البيلسان” بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، مساء الجمعة.

وبعد إحياء الحفل، انتهز المغني الفرصة، وزار الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، ونشر صورا له عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” و”فيسبوك” وهو في الحرم المكي.

وظهر “تامر” في الصور وهو يبتسم أمام الكعبة مرتديا ملابس الحج والعمرة، كما صاحبت الصورة تعليقا له عبّر فيه عن امتنانه لاستطاعته القيام بمناسك العمرة، إضافة لتمنيه من أن يتمكن كل من يرغب بأدائها بالقيام بها أيضا.

واستمر الحفل الذي أحياه تامر حسني إلى الساعات الأولى من صباح السبت الماضي.

وتوجه المغني لتقديم الشكر للجمهور السعودي خلال حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، فقال: “حفل أسطوري آخر بكل المعاني في جده. شكرا جماهير السعودية العظيمة”، كما وعدهم بإحياء حفلات أخرى بالرياض في المستقبل.