اهلاً بالزملاء في مهنة المتاعب.. ٥ صحفيين جدد يؤدون اليمين القانونية

ادى صحفيون، اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين، اليمين القانونية امام نقيب واعضاء مجلس النقابة بعد استكمالهم متطلبات انضمامهم لعضوية النقابة.

واكد النقيب الزميل راكان السعايدة ان انضمام صحفيين جدد لعضوية النقابة يشكل قيمة واضافة جديدة للعمل الصحفي والإعلامي، مشيرا الى أهمية ممارسة الصحفي لمهنته بكل نزاهة وشفافية، والتعامل مع المهنة بشكل ايجابي احتراما للرأي والرأي الآخر.

ودعا السعايدة الزملاء الى تكريس مفهوم الموضوعية والحيادية في مجال عملهم؛ خدمة للمسيرة الصحفية، والالتزام بميثاق الشرف الصحفي واحترام المهنة.

والقت لينا قرعان كلمة باسم الزملاء الجدد، ثمنت فيها دور النقابة لخدمة الاعضاء والوقوف الى جانبهم.

والزملاء الجدد الذين أدوا اليمين، بحضور اعضاء مجلس النقابة، هم احمد الخطيب، وربى الرياحي، ومنى ابو حمور، وربيع العدوان، ولينا قرعان