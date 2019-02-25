نجوى كرم تعترف باجراء عمليات تجميلية وتستغرب انكار بعض الفنانات لذلك/ فيديو

دعت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الفنانات اللواتي ينكرن خضوعهن لعمليات تجميل لعدم ”الكذب“ بهذا الشأن، مشيرة إلى أنهن يجرين بعض عمليات التجميل من أجل اكتساب المزيد من الجمال والشباب.

وأكدت نجوى عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، أثناء زيارتها طبيب التجميل اللبناني الدكتور روي مطران، أن التجميل ليس عيبًا لكي تقوم البعض منهن بإنكاره، بل بالعكس هو يجعل الفنانة أكثر تألقًا وجمالًا.

وأضافت الفنانة اللبنانية: ”الكل بيقول طبيعي طبيعي ما حدا يكذب على حدا، كلنا بنجمل هادا جمال والله بيحب الجمال، مش هيك دكتور بتوافقني الرأي ولا لا“.

وسرعان ما أبدى طبيب التجميل موافقته على كلامها، معربًا عن سعادته لقيامها بزيارة عيادته، خاصة أنها من أعز أصدقائه.

وسبق أن كشفتْ نجوى كرم -لأوّل مرّة- إجراءها عملية تجميل في أنفها مؤخرًا، مؤكّدة أنّه لم يكن يحتاج لتجميل، ولم يتغيّر كثيرًا بعد العملية، بل أرادتْ التخلّص من العظْمة، التي تزعجها إلى جانب ”اللحمية“.

وأوضحت كرم في تصريحات تلفزيونية، أنّها ”جعلتْ فقط، أنفها أنحف قليلًا“، مشيرة إلى أنّها ”لا يهمّها شكل أنفها الجديد، ومدى جمالها، لأنّ المكياج يستطيع إخفاء أيّ مشاكل، ولكن ما يهمّها أنْ تتنفّس بشكل أفضل“.