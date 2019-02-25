عدد جديد من مجلة “عود النـد”

لندن، آذار: صدر العــدد الفصلي الثاني عشر من مجلة «عــود الـنـد» الثقافية، التي يرأس تحريرها الزميل د. عدلي الهواري.

تعلق الافتتاحية على تفاقم ظاهرة البطالة في الدولة العربية نتيجة وصفات روجت لها الدول الغربية المتقدمة: “وصفات الخصخصة وغيرها من الوصفات سياسات اقتصادية مستوردة كان لها الكثير من النتائج السلبية. من الحكمة العودة إلى سياسات اقتصادية كانت فعالة في الماضي القريب، مثل سياسات الاكتفاء الذاتي، وحماية القطاعات الاقتصادية المختلفة، الزراعة والصناعة وغيرهما، والحرص دائما على أن تكون البطالة في حياة الإنسان أمرا عابرا”.

في العدد قراءتين لأعمال أدبية، الأولى لهدى أبو غنيمة، تسلط الضوء فيها على الرمز والأيديولوجيا في الرؤى الصوفية في روايتين أردنيتين هما “جنة الشهبندر” لهاشم غرايبة و”الفردوس المحرم” ليحيى القيسي. والقراءة الثانية لتسنيم الحبيب وتتناول فيها تجليات الفقد في نصوص “بيت آسيا” للكاتبة الكويتية استبرق أحمد.

ويتحدث جهاد الرنتيسي في مقالة عن عملية بحثه عن قصص نشرت في الستينات للمناضل الفلسطيني ماجد أبو شرار، الذي اغتيل في روما عام 1981، وبعد الكثير من البحث قادته الصدفة إلى مجلدات معروضة للبيع في مكتبة في وسط عمّان:

“على مقربة من سبيل الحوريات وسط عمّان مكتبة لبيع الكتب القديمة. يضطر المار أمامها للتوقف أمام عنوان هناك أو هناك، لكني لم أتوقع أن أجد فيها مجلدات لمجلة “الأفق الجديد” التي كانت تصدر في ستينات القرن الماضي، وتنشر النتاجات الإبداعية والتفاعلات الفكرية لجيل ذلك الزمن ومن بينهم ماجد أبو شرار. تضمنت المجلدات قصصا لم تنشر في مجموعة “الخبز المر” اليتيمة التي طبعت عدة مرات”.

ويضم العدد مقالة للباحث جابر سليمان يؤبن فيها صديقه الكاتب بسام الهلسة، الذي انتقل إلى رحمته تعالى في الأردن في 25/12/2018. وجاء في المقالة: “وحتى لا أضفي عليك أيها الصديق النبيل صفات أسطورية “فوق إنسانية”، بمعنى أكبر من قدرة الإنسان، أي إنسان، على التجلد والصبر ومعاندة الأقدار، أقول بحسرة: وجدتك في زيارتي الأخيرة لعمّان أواخر العام الماضي متعبا وحزينا ويائسا من إمكانية العثور على طوق للنجاة من معضلة “القلب”، الذي قرر بعد طول عناء أن يستريح”.

في العدد مقالات وقصص قصيرة لكل من د. لطيفة حليم ونازك ضمرة ومرام أمان الله وفنار عبد الغني وزكي شيرخان ومي العيسى وزهرة يبرم، إضافة إلى مجموعة من الأخبار الثقافية عن إصدارات جديدة. لوحة غلاف العدد للرسامة الهاوية إسراء الهواري.

تجدر الإشارة إلى أنه بصدور هذا العدد تكمل عود الند العام الثالث عشر من النشر، عشرة منها كمجلة شهرية، وثلاثة أعوام كمجلة فصلية. وكان العدد الأول صدور في مطلع حزيران (يونيو) 2006. عنوان موقع المجلة: www.oudnad.net.