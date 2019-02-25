خدمة لاسرائيل وعملائها.. بريطانيا تدرج الله اللبناني بجناحيه السياسي والعسكري على قائمة الإرهاب

أعلن وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، اليوم الاثنين، إدراج الجناح السياسي لحزب الله اللبناني على قائمة التنظيمات الإرهابية المحظورة في المملكة المتحدة.

وقال جاويد، إن حزب الله يواصل محاولاته لتقويض الوضع الهش في الشرق الأوسط، وتابع: “لم يعد بإمكاننا التفريق بين جناحه العسكري المحظور سابقا والحزب السياسي”.

وتابع: “لذلك قررت حظر هذه الجماعة بالكامل”.

وفي حال صادق البرلمان البريطاني على هذه المبادرة، سيواجه كل متهم بالانتماء إلى حزب الله أو دعمه عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات.

وسبق أن فرضت الحكومة البريطانية حظرا على منظمة الأمن الخارجي والجناح العسكري لحزب الله في عامي 2001 و2008 على التوالي، لكن دول أوروبا لم تتجاوب حتى الآونة الأخيرة مع دعوات لإدراج الجناح السياسي للحزب على قائمة الإرهاب، تحسبا للتداعيات المحتملة لهذه الخطوة على العلاقات مع الحكومة اللبنانية التي تضم أعضاء من الحزب.

وكان حزب الله قد أدرج على قائمة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة وكندا وإسرائيل والجامعة العربية.