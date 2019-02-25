أسماء الأسد تتحدى السرطان وتلتقي بسطاء المواطنين في ريف حمص (صور)

التقت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بشار الأسد مع لجنة بريف حمص، تشرف على المشاريع الصغيرة.

وظهرت أسماء الأسد في لقاء مع عائلات سورية بسيطة، في قريتي الشرقلية ومرج القطا ب بريف حمص، “استفادت جميعها من برامج التسليف المتناهي الصغر الخاص ببرنامج مشروعي”، حسبما نشرت صفحة الرئاسة السورية على موقع فيسبوك.

ويدير برنامج “مشروعي”، الذي يعمل بالتعاون بين وزارة الإدارة المحلية والأمانة السورية للتنمية، محفظة قروض قيمتها حاليا أكثر من 3.6 مليار ليرة سورية، موزعة على 646 صندوقا في 10 محافظات سوريا.

واستفاد من البرنامج حتى الآن أكثر من 76 ألف شخص في المحافظات السورية التي يعمل ضمنها، عبر تمويل مئات المشاريع التجارية والخدمية والزراعية والتعليمية ومشاريع الثروة الحيوانية.

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