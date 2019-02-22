البرلمان الكويتي يضرب المَثَل لحكام الخليج الاذلاء في رفض التطبيع ومنع اي احدٍ من جر الكويت لارتكاب هذه الخطيئة
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جرينتش+2 11:06
سهواً ام عمداً.. غوغل تعتذر لمستخدميها عن ”الميكروفون الخفي“ في كاميراتهم

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