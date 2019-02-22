سهواً ام عمداً.. غوغل تعتذر لمستخدميها عن ”الميكروفون الخفي“ في كاميراتهم

اعتذرت شركة ”غوغل“ الأمريكية لمستخدميها، عن صمتها على وجود ميكروفون داخل كاميرات شركة Nest للمراقبة، المملوكة لـ“غوغل“.

وقد ثار ذعر المستخدمين عندما أعلنت ”غوغل“ عن توفر ميزة استدعاء مساعدها الذكي ”أسيستانت“ على كاميرات المراقبة، دون علمهم بوجود ميكروفون.

وقالت الشركة في بيان رسمي، إنها بسبب ”خطأ غير مقصود لم تقم بذكر أي تفاصيل حول وجود الميكروفون بكاميرات مراقبة Nest وأجهزة Nest Guard،“.

وأكدت أنها ”لم تقم باستخدام الميكروفون أبدًا لأي أغراض خفية، كما يعتقد بعض المستخدمين، إذ إن عملية تشغيل الميكروفون في يد المستخدم بشكل كامل“.

ولكي يتم تشغيل الميكروفون، بينت الشركة أن المستخدم عليه التوجه إلى إعدادات الكاميرا وتفعيل ميزة تشغيل الميكروفون، والذي يمكن استخدامه لتنبيه المستخدم خلال وجوده خارج المنزل إلى وجود صوت يشير لخطر مثل: كسر الزجاج، أو صراخ بعض الأشخاص.

وأكدت الشركة الأمريكية أنها وضعت ”الميكروفون“ بهدف تقديم مزايا أمنية وخدمات لحماية المستخدمين مستقبلًا، مثل فكرة التعامل مع مساعدها الشخصي ”غوغل أسيستانت“، والذي كشفت عن تقديمه لكاميرات ”نيست“ مطلع العام الجاري.