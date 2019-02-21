رئيس مجلس الشعب السوري يرحب بدعوته للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بعمّان

تسلم رئيس مجلس النواب بالإنابة نصار القيسي، اليوم الخميس، رسالة من رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ تضمنت تأكيده على ترؤسه وفدا برلمانيا للمشاركة في أعمال المؤتمر 29 للاتحاد البرلماني العربي المزمع عقده في في عمّان بمطلع شهر اذار/ مارس المقبل.

وفي بيان صادر من مكتبه، قال القيسي خلال لقائه القائم بأعمال السفارة السورية في الأردن، أيمن علوش، إن “لكلا البلدين طموحات وآمالا مشتركة، تستوجب مزيداً من التنسيق والتعاون بما يحقق مصالح البلدين والشعبين”.

كما رحب بتلبية رئيس مجلس الشعب السوري دعوة زميله رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة للمشاركة بأعمال هذا المؤتمر البرلماني في عمّان مطلع شهر مارس، مشيراً إلى أن “تجسير العمل البرلماني العربي المشترك من شأنه إيجاد الحلول المناسبة للعديد من الملفات العالقة؛ مما يسهم في تحقيق مصلحة البلدين”.

وأضاف القيسي، أن “موقف الأردن واضح وحازم منذ اندلاع الأزمة السورية، وقد عبر عنه جلالة الملك عبد الله الثاني، برفض الحل العسكري، والدفع قدماً بالحل السياسي، كطريق يضمن وحدة سوريا أرضاً وشعباً”.

من جهته، قال علوش، إن دعوة الطراونة “قد عبرت عن توجه واضح يؤكد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين”.