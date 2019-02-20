مثلما كذب بحق الرئيس السوري.. الأمير بندر يكذب مجدداً حول لقاء الملك السعودي وامير قطر

زعم رئيس الاستخبارات السابق السعودي، والسفير السابق في واشنطن، الأمير بندر بن سلطان، أن ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، قد أنقذ أمير قطر.

وقال بندر بن سلطان، في سلسلة حواراته مع صحيفة “إندبندنت” العربية، إنه وإخوته خالد وفهد، كانوا زملاء دراسة مع ملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة، في إنجلترا، وحينها كانت أعمارهم بين 15 و16 سنة فقط.

وأوضح ابن سلطان، أنه كانت تجمعه أيضا علاقة صداقة بخال حمد بن خليفة، وهو علي العطية.

وبعد سرد لعلاقته القديمة بحكام قطر، قال بندر بن سلطان، إنه لا يرى المصالحة مع قطر، ولا يميل إليها.

وأضاف: “الشيخ محمد بن زايد أنقذ الشيخ تميم من مواجهة عاصفة مع الملك عبد الله وقال له: لا تخسر السعودية”.

وزعم بندر بن سلطان، أنه بحضور الملك عبد الله بن عبد العزيز، ومحمد بن زايد وآخرين، قال الشيخ تميم: “أنا معكم، لا تحاسبوني بما حصل قبلي، حاسبوني على كل شيء من وقت استلامي للحكم وما بعد ذلك، وبحول الله لن أشذ عن رأي الإخوان والجماعة”.

وتابع ابن سلطان: “وحين خرجنا من القمة، طلب مني الملك أن أسأل الشيخ محمد بن زايد عن ما حدث والهمس الذي دار بينه وبين تميم، وسألته: أبو خالد ماذا هناك؟ قال: قلت له اسمع كلامي يا تميم، لا تمزح مع عبدالله ولا تخسر السعودية، إذا كان لديك ملاحظات على الاتفاق قلها له الآن، وإذا لم يكن لديك أي ملاحظات وافق ولا تعترض عليه”.

ولفت ابن سلطان إلى أن الحديث دار خلال القمة الخليجية التي عقدت في الرياض عام 2014.

بدوره، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، صحة الحديث المنسوب لابن زايد تجاه أمير قطر.

وقال قرقاش: “موقف كنت شاهدا عليه”.

هذا وقد سخر ناشطون من تصريح بندر بن سلطان، وتأكيد قرقاش عليه، قائلين إن واقع الحال، وثبات أمير قطر على مواقفه يشيران إلى عدم صدق هذه الرواية المفبركة!!