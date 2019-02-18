بعد فوز كتلة الصناعيين.. انتخاب بسام حمد رئيسا لجمعية المستثمرين

انتخب مجلس ادارة جمعية المستثمرين الاردنية اليوم بسام حمد، رئيسا للجمعية.

واختار المجلس حمد رئيسا عقب انتخابات الجمعية امس الاحد التي فازت بها كتلة “الصناعيين” بقيادته وعضوية محمد الصغير، علي ابو حماد، جورج ابو عيطة، زياد فخري، نظام البرادعي وأمجد مرار،حيث حصلت على سبعة مقاعد وحصلت كتلة التغيير على مقعدين مجاهد الرجبي واشرف ابو عامرية .

كما قرر المجلس تسمية الصغير نائبا للرئيس، وابو عيطة امينا للسر، ومرار امينا للصندوق

وتبلغ استثمارات الجمعية 4 مليار دينار تتبع لحوالي 400 منشأة، وتشغل ما يقارب من 40 ألف موظف اغلبهم من الاردنيين.