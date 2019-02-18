المئات من الدواعش يهيمون على وجوههم - مع اموالهم الطائلة - على الحدود السورية والعراقية والاردنية والسعودية
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جرينتش+2 03:47
السلطة الفلسطينية ترفض قرار إسرائيل بخصم رواتب الأسرى من عائدات الضرائب وتعتبره قرصنة

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