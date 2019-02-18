احباط ثلاث محاولات لتهريب كميات من الحبوب المخدرة والقاء القبض على المتورطين

احبط العاملون في إدارة مكافحة المخدرات ثلاث محاولات لتهريب كميات من الحبوب المخدرة، والقاء القبض على المتورطين بالترويج لها.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام المقدم في بيان صحفي اليوم الاثنين: إن العاملين في إدارة مكافحة المخدرات خلال الايام الماضية تعاملوا مع ثلاث قضايا نوعية، ضبطوا خلالها كميات من المواد المخدرة بحوزة مجموعة من الأشخاص.

وفي التفاصيل، اوضح البيان أن القضية الأولى تتلخص بقيام فريق تحقيق خاص من إدارة مكافحة المخدرات بمتابعة معلومات وردت حول دخول شخص من جنسية عربية الى المملكة وبحوزته كميات من مادة الكوكائين المخدرة، حيث تمكن الفريق بعد جمع المعلومات من تحديد هوية الشخص المشتبه به ومكان تواجده في احدى الشقق الفندقية بالعاصمة عمان، وألقي القبض عليه بعد مداهمته، وضُبط بحوزته سبعة أكياس بداخلها ما يقارب 1 كغم من مادة الكوكائين المخدرة. وفي القضية الثانية، نفذت كوادر الادارة مداهمة لشخصين بعد معلومات وردت لهم، جرى خلالها التأكد من حيازتهما لكميات من مادة الحشيش المخدر، وألقي القبض على احدهما، بينما لاذ الآخر بالفرار، والبحث جار عنه، وضبطت 10 كفوف من مادة الحشيش المخدرة.

وفي احد المعابر الحدودية، تمكنت كوادر مكافحة المخدرات هناك، وبعد متابعة احد الاشخاص من جنسية عربية اثناء محاولته مغادرة المملكة من ضبط 14 الف حبة مخدرة، كان قد اخفاها في جوانب صندوق كرتوني.

وبوشر التحقيق في تلك القضايا تمهيدا لإحالتها لمدعي عام محكمة أمن الدولة.