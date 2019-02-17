عودة الهدوء لعنجرة والرزاز يؤكد ان الحكومة لن تقبل بالفوضى ومبيضين يعلن انه ليس في البلاد منطقة عصية على الامن
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جرينتش+2 07:36
ارتفاع ارقام التضخم او الغلاء على المستهلك لشهر كانون الثاني

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