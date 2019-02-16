مقتل شاب واصابة 4 من رجال الامن العام خلال احداث شغب تخللها اطلاق نار في بلدة عنجرة بمحافظة عجلون
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وزارة التعليم العالي تعلن نتائج القبول الموحد للدورة الشتوية 2019 / رابط

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