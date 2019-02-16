الاستخبارات الصهيونية تكثف نشاطاتها بالعراق لمواجهة نفوذ ايران وفصائل الحشد الشعبي

اوصى التقييم السنوي لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، اليوم السبت، بضرورة تكثيف الجهود الاستخبارية للكيان الصهيوني في العراق لمواجهة فصائل المقاومة والحشد الشعبي التي تعتبر تهديدا عسكريا على الكيان وهو ما يتطلب الرد.

ونقل موقع صحيفة ميدل ايست مونيتر عن التقييم السنوي قوله إن “الضربات الجوية التي نفذت على اهداف داخل سوريا قد تدفع محور المقاومة الى تعزيز قدراتها الصاروخية وهو ما يستدعي من تل ابيب الرد على هذا التهديد”.

وأضاف التقييم، أن “ذلك الوضع يتطلب من إسرائيل تكثيف جهوده الاستخبارية داخل العراق مع امكانية اتخاذ خطوات عملية هناك اذا اصبح وجود قوات من محور المقاومة بالعراق يشكل تهديدا عسكريا على الكيان”.

وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو قد كشف في زلة لسان عبر تغريدة له في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” بعد اجتماع وارسو قال فيه إنه ” عازم على شن حرب ضد ايران “، لكن تم حذف التغريدة بعد ذلك بدعوى ان هناك خطأ في الترجمة بين العبرية والانكليزية.

يذكر أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد قد دافع، امس الجمعة، عن اعتداءات الكيان الصهيوني على اهداف تابعة للجيش العربي السوري وبعض حلفائه داخل الاراضي السورية، زاعما انها “دفاع عن النفس”.