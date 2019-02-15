نبيلة عبيد تعلن ان احترامها لتاريخها الفني هو سبب غيابها عن السينما

كشفت المصرية النجمة نبيلة عبيد، عن سبب غيابها عن السينما المصرية لسنوات طويلة، من خلال بيان نشرته بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت نبيلة قائلة: “أسعى دومًا للحفاظ على ما قدمته خلال مسيرتي الفنية، ولذلك لا أقبل بأي عمل يعرض عليّ إلا إذا وجدته يناسب تاريخي ويضيف لي”.

وأضافت: “حافظت على استمراريتي في السينما المصرية من خلال الأفلام الجيدة التي قدمتها خلال مشواري الفني، وكل ما عرض عليّ في الفترة الماضية لم يكن على نفس المستوى الذي قدمته من قبل، ولذلك اختار الغياب”.

يذكر أن آخر أفلام نبيلة عبيد في السينما هو فيلم “قصاقيص العشاق” مع المخرج سعيد مرزوق من 18 عامًا.