محمود ياسين وزوجته شهيرة وابناهما يهددون بمقاضاة المتطاولين على الاسرة

أصدرت أسرة الممثل محمود ياسين بياناً شديد اللهجة يهدد بمقاضاة كل من يتطاول عليه أو على أحد أفراد عائلته بالإساءة، وذلك بعد أيام من انتقادات لاذعة طالت زوجته الفنانة شهيرة بسبب ظهورها من دون حجاب.

كما طالت الشائعات حسب وصف العائلة، إيداع الممثل محمود ياسين إحدى المصحات المخصصة لكبار السن، بزعم عدم تفرغ أسرته لرعايته.

البيان الجماعي صدر باسم محمود ياسين وزوجته شهيرة وابنته رانيا ياسين وابنهما المؤلف عمرو ياسين.

وجاء فيه: «نلاحظ على مدار الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بكتابة ونشر عدد من المنشورات والمشاركات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تتضمن المساس والإساءة للفنان القدير محمود ياسين وأفراد أسرته.

وتتناول الحياة الخاصة بهم بشكل سافر لم يخلُ فيه الأمر من التشهير والتحريض والسب والقذف، بل واختلاق قصص غير حقيقية من وحي الخيال».

وأضاف: «كذا تم التطاول بالسب والقذف واستحلال الخوض في سيرة أفراد الأسرة، بصورة لا تليق مع عادات وتقاليد الشعب المصري المحترم الكريم، وبما يعدّ تدخلًا سافرًا في الحياة الشخصية، من دون الوضع في الاعتبار الآثار السلبية والنفسية التي قد تضرّ بالمعنيين بها».

وتابع: «كما ذكر البعض على خلاف الحقيقة الادعاء بتدهور الحالة الصحية للفنان محمود ياسين، وقيام أسرته بإيداعه بأحد المصحات العلاجية».

«لذا تود أسره الفنان محمود ياسين أن تؤكد على وجوده بصوره دائمة بمنزله وسط جميع أفراد عائلته، وأنه ينعم بصحة جيدة، شاكرين المولى عز وجل على ذلك، كذا عدم صحة تلك الادعاءات التي تناولها هؤلاء المغرضون جملة وتفصيلًا».

وفي الختام قال البيان: «ونؤكد اعتزام جميع أفراد الأسرة باتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيالهم، وكل من شارك في وقائع السب والقذف، وساهم في هذه التجاوزات غير المقبولة خلال تلك المشاركات، معربين عن خالص تقديرنا واحترامنا لجميع أبناء الشعب المصري المحترم».