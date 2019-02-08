تقارير صحية تحذر من أنكباب الاطفال مطولاً على هواتفهم الذكية

نشرت صحيفة “آي” البريطانية، تقريراً عن مضار أخذ الأطفال لهواتفهم الذكية لغرف نومهم ليلاً وخلال تناول الوجبات الغذائية.

وقال التقرير إنه يتوجب على الآباء منع أولادهم من أخذ هواتفهم الذكية إلى غرف نومهم ليلاً، وكذلك خلال تناول الوجبات الغذائية مع العائلة، بحسب كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة.

وأضاف أن كبير الأطباء قال إن “التكنولوجيا قد تكون أمراً رائعاً، إلا أن الاستخدام الكثير لهذه الهواتف الذكية قد يتعارض مع حياة صحية وهانئة”.

ونقل كاتب التقرير عن 4 من كبار الأطباء في المملكة المتحدة قولهم إنه يتوجب “إبقاء الهواتف خارج غرف الأطفال عندما يحين موعد نومهم”.

كما نصحوا بضرورة الحصول على فترات راحة لعيونهم كل ساعتين من هذه الشاشات، كما حثوا على ضرورة منع الهواتف خلال تناول الوجبات.