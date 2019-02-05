الملك: الكفاءة اساس التعيينات بالحكومة ويجب عليها إعادة النظر في أي تعيين غير مستحق

عمان ـ (بترا)

أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة أن تكون التعيينات في الحكومة على أساس الكفاءة والخبرة، وأن يتم التعامل معها بشفافية وعدالة.

ووجه جلالة الملك، خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء وترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء، الحكومة بشرح قراراتها اليوم للمواطنين، وإعادة النظر في أي تعيين غير مستحق.

وشدد جلالته على ضرورة محاسبة الموظف والمسؤول على أي تقصير في الأداء، وأن تكرس جهود الجميع للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وقال جلالته “نريد أن نخدم مواطنينا بشفافية وإخلاص”.

كما أكد جلالة الملك ضرورة تسهيل الإجراءات والمعاملات على المواطنين والمستثمرين وعدم تعقيدها، لافتا جلالته في هذا الإطار، إلى أهمية الإسراع في تنفيذ برنامج الحكومة الالكترونية، الذي من شأنه سد منافذ الفساد، وتوفير الوقت والجهد.

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الفساد، أشار جلالة الملك إلى أهمية الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الدولة أخيرا بهذا الخصوص، مشددا جلالته على ضرورة الاستمرار في تطبيق نهج الشفافية والوضوح، الذي يشكل ركنا أساسيا في تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد هاجموا رئيس الوزراء والحكومة التي اعتبروها تبرم صفقات مع النواب لقاء تمرير قرارات حكومية .

هجوم الناشطين جاء ردا على تصريحات الرئيس الرزاز والتي تتناقض مع أفعاله وقراراته ، فعند الحديث عن دولة القانون والمساواة والعدالة والمساواة في الفرص ، يقوم وفور انهاء خدمات رئيس ديوان الخدمة المدنية وهو شقيق احد النواب، بتعيينه مديرا للمناطق التنموية ، إضافة الى أن الرزاز قام بتعيين اشقاء نواب اخرين في مواقع عليا .

وجاءت تعيينات الرزاز كالتالي:

١.بشار ابو رمان شقيق النائب معتز ابو رمان مديرا لشركة تطوير العقبة.

٢.خلف هميسات شقيق النائب احمد هميسات رئيسا للمناطق التنموية والحرة

٣.يحيى النعيمات شقيق النائب محمود النعيمات رئيسا لشركة ادارة المساهمات الحكومية

٤.رابعة العجارمة شقيقة النائب حسن العجارمة مديرا لمعهد الادارة العامة.

هذا وقد أكّد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز أنّ جلالة الملك عبدالله الثاني وجّه الحكومة إلى ضرورة التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات الأخيرة التي أقرّها مجلس الوزراء لعدد من المواقع القياديّة.

وأشار الرزّاز إلى أنّ التوجيهات الملكيّة كانت واضحة للحكومة للتعامل مع موضوع التعيينات الأخيرة بمنتهى الشفافيّة والوضوح.

وأكّد أن الحكومة ستبدأ على الفور بعمليّة تقييم شامل لجميع هذه التعيينات، وأسس ومعايير التعيين المعتمدة، وستراقب وتقيّم أداء الأشخاص المعيّنين، وفي حال ثبوت عدم كفاءة أيّ شخص تمّ تعيينه أخيراً، وكما وجه جلالة الملك، ستتم إعادة النظر في قرار تعيينه، خصوصاً وأن جلالة الملك شدّد على ضرورة أن تكون التعيينات في المواقع القياديّة حسب الأصول، بحيث يتمّ اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال هذه المواقع.

وأكّد الرزّاز أنّ الحكومة ستعمل، على تطوير الأسس والتعليمات الناظمة للتعيين على الوظائف القياديّة، بما يكفل تحقيق أقصى درجات الدقّة والموضوعيّة، وضمان إشغالها من أصحاب الكفاءة والخبرة.