لمكافحة السمنة.. المدارس البريطانية تدخل مكعبات السكر في جدول الضرب

بدأت المدارس البريطانية اعتماد أسلوب جديد لتعريف تلاميذ المرحلة الابتدائية بخطورة السمنة على صحتهم، وذلك عن طريق “عد” مكعبات السكر ضمن دروس “جدول الضرب” في مادة الرياضيات، بهدف احتساب كمية السكر الموجودة في الأطعمة والمشروبات، وبالتالي تشجيع التلاميذ على الحد من الحلويات التي يتناولونها.

وأدخلت المدارس نظام “عد مكعبات السكر” ضمن جدول الضرب ليعرف الطلبة خطر كمية السكر التي تدخل أجسامهم عبر تناول حبوب الفطور والمشروبات الغازية بأكثر من المعدل الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر هذا الأسلوب جزءاً من خطة الحكومة البريطانية لمكافحة السمنة في المدارس، والتوعية بتناول وجبات صحية متوازنة، وزيادة النشاط البدني، حسب صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، اليوم الاثنين.

ويتضمن أسلوب التعليم الجديد دروساً في الإنجليزية بكتابة رسائل لإقناع الآخرين بالامتناع عن الافراط في تناول السكريات، وسؤالهم عن بدائل أطعمة ومشروبات صحية.

وحسب الصحيفة، فإن كل طفل من بين 3 أطفال يغادرون المرحلة الابتدائية، يعاني إما من زيادة الوزن أو السمنة.

وتتراوح أعمار العينة بين 10 أعوام و11 عاماً، ما يجعلهم عرضةً لأمراض مزمنة، أبرزها السكري من النوع الثاني.