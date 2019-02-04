إرادة ملكية سامية بالمصادقة على قانون العفو العام المتوقع ان يشمل حوالي عشرة آلاف مستفيد ابتداءً من الغد
أهم العناوين
جرينتش+2 11:45
صحيفة العرب اللندنية تقرأ حيثيات الزيارة الملكية الاردنية لتركيا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني