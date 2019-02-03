حركة الجهاد الإسلامي تتبنى عملية قنص ضابط إسرائيلي على حدود غزة قبل اسبوعين / فيديو

تبنت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد، عملية قنص ضابط إسرائيلي على حدود قطاع غزة قبل أسبوعين.

وقال مصعب البريم، الناطق الإعلامي باسم الحركة، أن الدفاع عن شعبنا وردع العدو هو مهمة ورسالة وواجب المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عنه تحت أي ظرف.

واضاف البريم يقول : أن قنص الضابط عملية استثنائية واجبة للرد على جرائم الاحتلال الصهيوني المتواصلة ميدانياً بهدف طرق جدار الصمت الدولي امام هذا الارهاب بحق شعبنا الفلسطيني.

وقالت مصادر عبرية، إن ضابطاً من جيش الاحتلال أصيب بجراحٍ متوسطة، بعميلة قنص على حدود قطاع غزة.

واستهدفت مدفعية الاحتلال مرصدا للمقاومة الفلسطينية شرق مدينة البريج وسط قطاع غزة؛ ارتقى على إثره شهيد وأصيب أربعة آخرون بجراح متفاوتة.

وكانت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد قد بثبت اليوم الأحد، شريطاً مصوراً لضابط “إسرائيلي” وهو يطلق النار من بندقيته على المواطنين الفلسطينيين والمزارعين في الجانب الفلسطيني قبل أن يستهدف برصاصة قنصاً.

وقد أظهر الفيديو، جندياً صهيونياً يطلق النار على المتظاهرين على حدود قطاع غزة، عندما أطلقت عليها رصاصة أصابت خوذته بشكل مباشر مما أدى لإصابته بجروح طفيفة.