فيفي عبده تنفي خبر اعتزامها تدريس الرقص الشرقي في السعودية

بعد الصور التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدريسها الرقص الشرقي في السعودية، خرجت الراقصة المصرية فيفي عبده عن صمتها ونفت ذلك جملة وتفصيلا.

وقالت فيفي عبده، امس الجمعة، لموقع “إرم نيوز” الإماراتي: “هذا الأمر ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق، ومن غير المعقول أن تصدق هذه الأنباء”.

ووصفت الراقصة المصرية الدعائية المطبوعة المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي جاء فيها أنها ستنظم دورات رقص للرجال والسيدات في جدة، من 17 إلى 25 من شهر فبراير / شباط الجاري، بـ”الكلام الفاضي”.

وتساءلت: “هل يعقل أن يذهب أحد إلى السعودية ليدرس الرقص، وسيدات ورجال!!، هذا شيء خيالي من وحي من ألف هذه الكذبة”.

واشتهرت الراقصة المصرية بنشرها فيديوهات عبر حسابها على “إنستغرام”، تقدم خلالها وصلات رقص شرقي، كما تتواصل مع متابعيها من خلال الدردشة المباشرة.

وظهرت فيفي أمس الاول الخميس في “لايف” جديد تحدثت فيه إلى جمهورها قرابة الساعتين، وتطرقت إلى العديد من الموضوعات وأجابت على استفسارات وتعليقات معجبيها.

وردا على التساؤلات التي تأتيها حول عمرها الحقيقي، قالت فيفي عبده: “أنا عندي 105 سنين، لكن عمر روحي وقلبي 25 سنة بس.. واللي عاوز عروسة كبيرة أنا موجودة.. واللي مش عاجبه براحته.. لأن أنا ماعشتش السن ده.. ومن وقت لما كان عندى 9 سنين أنا ماعرفش حاجة عن الحياة.. وعايزة أعيش حياتي دلوقتي وأعيش وأفرح وماليش دعوة بالناس التانية”.