كاظم الساهر يعد بالاعلان عن زفافه قبل حصوله

السيناتور بيرني ساندرز يطالب بوقف الدعم الامريكي لنظام وحشي يقوده متورط بدم خاشقجي وعدوان على اليمن
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