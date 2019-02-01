موقع ديبكا الاستخباري الاسرائيلي يحذر ابن سلمان من مخاطر حقيقية على حياته ومخططاته اكثر من اي وقت مضى
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جرينتش+2 04:47
في جمعة “أسرانا ليسوا وحدهم” بغزة.. 33 إصابة بالرّصاص الاسرائيلي الحي وعشرات بالاختناق

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