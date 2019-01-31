عودة دفعة جديدة من المهجرين السوريين قادمة من الأردن/ فيديو

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم التي طهرها الجيش العربي السوري من الإرهاب، عاد العشرات منهم إلى الوطن اليوم قادمين من مخيمات اللجوء في الأردن عبر معبر نصيب/جابر الحدودي.

وذكر مراسل سانا من المعبر أن “عدداً من الأسر تضم عشرات الأفراد معظمهم نساء وأطفال قد عادوا اليوم من مخيمات اللجوء في الأردن إلى الوطن، مصطحبين معهم أمتعتهم الشخصية تمهيدا لنقلهم عبر حافلات وسيارات أمنتها الجهات المعنية في المحافظة إلى منازلهم في المناطق التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب”.

وفي تصريح لمراسل سانا بين رئيس مركز الهجرة والجوازات في معبر نصيب العقيد مازن غندور أن “عدد العائدين اليوم عبر معبر نصيب بلغ 100 مواطن قادمين من مخيمات الأزرق بالأردن” مؤكدا أن “الجهات المعنية تقدم للعائدين كل التسهيلات، لأنهم يأتون إلى سورية بموجب تذاكر مرور حصلوا عليها من السفارة السورية في الأردن”.

وأضاف العقيد غندور.. أن “معظم العائدين خرجوا بصورة غير مشروعة خوفا من بطش الإرهابيين” مبيناً أن عدد العائدين بموجب تذاكر مرور منذ افتتاح المعبر حتى تاريخه بلغ 9400 عائد.

من جانبه اكد المسؤول عن مركز التسوية في نصيب على استمرار العمل في إجراءات التسوية للفارين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية وسط تسهيلات وإجراءات ميسرة”.

وعبر عدد من العائدين عن فرحتهم بالعودة إلى أرض الوطن مثمنين تضحيات الجيش العربي السوري الذي بذل الغالي والنفيس لتطهير سورية من الإرهاب موجهين الدعوة لكل من غادر الوطن بسبب الإرهاب إلى العودة إليه.

وعادت عبر معبر نصيب في الـ 23 من الشهر الجاري دفعة من السوريين المهجرين المقيمين في مخيمات اللجوء في الأردن إلى مدنهم وبلداتهم في دمشق وريفها ودرعا.

ومنذ افتتاح المعبر في منتصف تشرين الأول الماضي عاد الآلاف من المهجرين السوريين إلى الوطن بينهم المئات من الشبان الذين سويت أوضاعهم بموجب مرسوم العفو رقم 18 لعام 2018 الصادر في العاشر من تشرين الأول الماضي لأداء خدمة العلم من المطلوبين للخدمة الإلزامية أو الاحتياطية أو الفرار الخارجي.