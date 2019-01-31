زعيم المعارضة الفنزويلية العميلة يعتزم تعيين سفير لفنزويلا في إسرائيل

نقل التلفزيون الرسمي الإسرائيلي (كان) عن مقربين من زعيم المعارضة في فنزويلا رئيس البرلمان خوان غوايدو إن الأخير، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا، يعتزم تعيين سفير لبلاده في إسرائيل خلال الأيام القليلة القادمة.

يأتي ذلك التوجه في أعقاب اعتراف الحكومة الإسرائيلية، الأحد الماضي، رسميًا بـ”غوايدو”، رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وقال المقربون من “غوايدو” إن تعيين السفير في إسرائيل سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وأنه يأتي في سياق تعيين ممثلين دبلوماسيين للمعارضة، في الدول التي اعترفت بزعيمها رئيسا مؤقتا عوضا عن الرئيس نيكولاس مادورو.

وكشفوا أن الاتصالات مع إسرائيل ليست مباشرة بل تتم عبر الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنه لا تربط بين البلدين علاقات دبلوماسية منذ أكثر من عقد.

وأشارت إلى أن القيادية البارزة في المعارضة الفنزويلية، “ماريا كورينا متشادو”، صرحت بأن المعارضة تأمل في إعادة العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع إسرائيل، داعية “المواطنين اليهود الذين غادروا البلاد إلى العودة للمساعدة في إعادة بناء الدولة، بعد نجاح المعارضة في الإطاحة بمادورو”، على حد قولها.

وأعرب غوايدو، امس، في رسالة نشرها عبر حسابه على “تويتر”، عن شكره لرئيس الحكومة الإسرائيلية، “بنيامين نتنياهو”، لاعترافه به كرئيس انتقالي للبلاد، وأبدى رغبته في “عودة العلاقات السياسية والدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن”.

وكان الرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز قد قطع العلاقات الثنائية مع الاحتلال الإسرائيلي عام 2009؛ احتجاجا على عدوان آنذاك على قطاع غزة أسفر عن ارتقاء مئات الشهداء.