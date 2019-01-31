تدافع الجمهور السعودي على حفل محمد عساف يتسبب في ايقافه/ فيديو

كشف الفنان الفلسطيني محمد عسّاف، عن سبب توقف حفله الذي أقيم في الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم امس الاول الثلاثاء، موضحًا أن “كثرة أعداد الجمهور تسببت في فشل التنظيم”.

وأوضح عساف، في مقطع فيديو له عبر حسابه على “سناب شات”، أن الحفل أقيم ضمن المهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة”، واستمر نصف ساعة فقط، لأن الأعداد فاقت التوقعات؛ ما أدى لتدافع الجمهور ولم يستطع المنظمون التحكم في التنظيم، وهو ما أدى لتوقف الحفل.

ووجَّه “عسّاف” الشكر للجمهور السعودي، ووعده بلقاء آخر في الرياض قريبًا.

يأتي الحفل ضمن الفعاليات الترفيهية التي تقام في الرياض، ضمن المهرجان السعودي للجواد العربي “عبيّة”، والذي انطلق في الـ 29 من يناير/كانون الثاني الجاري ويستمر حتى الـ 2 من فبراير/شباط.

وكان الفنان محمد عساف، أطلق فيديو ترويجيًّا قبل الحفل بساعات، أكد فيه أن حفله المنتظر في الرياض هو الأول له، وأنه يواظب على البروفات لخروج الحفل بشكل يليق بالجمهور السعودي.