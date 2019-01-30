شاعر عراقي “شيعي” يمتدح شجاعة صدام حسين ويترحم على ايامه المجيدة/ فيديو

داهمت القوات الأمنية العراقية منزل الشاعر الشعبي صلاح الحرباوي، بعد قصيدة ألقاها في حفل تأبيني لأحد قتلى الحشد الشعبي جنوب البلاد، امتدح فيها الرئيس العراقي الشهيد صدام حسين، وانتقد الأحزاب الحالية الطاعنة في البؤس.

وقال الحرباوي في قصيدته الشعبية أمام حشد من العراقيين:

“هلي على الحد قبل حطولهم غارة، إدك من تمر بالغيم طيارة..

وهسة تغيرت والوضع تعبان، وترامب الذي مسك مضيفي وأنا صرت خطاره (يعني أصبح ترامب صاحب البيت وأنا ضيفه)”.

ويا ابوعدا أكرهك، لكن أحبك حيل، لأنك تدخل على المعتدي لداره”

ووجه كلامه لمن ينتقده على أنه قد يكون منتميا للبعث بالقول: “هسة يقولون بعثي وتكلم لصدام، لكني لم أنتم للحزب “وعندّي 16 شهيدا في عهده”.

وأردف الحرباوي: “أنا لست بعثيا، لكن غثتني جدا دخلت ياترامب، لأنك دخلت غصبا ولم تأت زائرا”، منتقدا الأحزاب بالقول: “الدنيا تضل تهابك (العراق) لو أحزابك فيهم خير”.

وذكرت مواقع عراقية أن القوات الأمنية، لم تعثر على الحرباوي في منزله بمحافظة ذي قار جنوب البلاد، وقد يكون هرب منها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أجرى زيارة سرية إلى قواته في العراق، نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لم يعلن عنها إلا بعد مغادرته، كما أنه لم يلتق بأي مسؤول عراقي.