معركة تحرير إدلب تلوح في الأفق.. الجيش السوري يحشد قوات هائلة واسلحة ثقيلة لابادة جبهة النصرة المهيمنة هناك
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جرينتش+2 12:49
أسماء الأسد تخضع في المشفى العسكري بدمشق لعمليّة جراحيّة ناجحة بالثدي

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