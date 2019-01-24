حركة حماس تعلن رفضها استقبال المنحة القطرية الثالثة ردا على تلكؤ الاحتلال

غزة – قدس برس

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، رفضها استقبال المنحة القطرية الثالثة، وذلك ردا على “سلوك الاحتلال الإسرائيلي ومحاولته التملص من تفاهمات التهدئة”.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في غزة، إن “قيادة الحركة أبلغت محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة الاعمار الذي وصل غزة الليلة الماضية بموقف الحركة برفض استقبال المنحة القطرة، مشيرا إلى أن العمادي تفهم هذا الموقف”.

وأضاف، أن “قيادة الحركة تدارست مع العمادي محاولات الاحتلال إدخال الشعب الفلسطيني في آتون الانتخابات الداخلية، ومحاولته كذلك ابتزاز وإحراج قطر وغيرها من الدول”.

وحمّل القيادي في “حماس”، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن عدم تنفيذ التفاهمات التي رعتها قطر والأمم المتحدة ومصر.

وقال: “لن يكون شعبنا وغزة جزء من عملية الابتزاز والعملية الانتخابية الإسرائيلية”.

وأضاف: “لن نقبل أن تكون التفاهمات جزءًا من عملية الابتزاز والعملية الانتخابية الصهيونية الداخلية”.

ورحب في الوقت ذاته، بدور دولة قطر في مساعدة الشعب الفلسطيني.

وشدد الحية على مسيرات العودة مستمرة حتى تسترد وتنزع الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من اجلها هذه المسيرات.

وأضاف: “سنقود عملنا أمام شعبنا بفصائلنا وقوانا لننتزع حقوقنا المسلوبة نحو التحرير والعودة ورفع الحصار”.

وكانت خلافات إسرائيلية داخلية أعاقت وصول العمادي إلى قطاع غزة مطلع الشهر الجاري والذي يرتبط ذلك بإدخال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لموظفي قطاع غزة، إلا أن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر حسم الأمر واتخذ قرارا بالسماح له بالدخول.