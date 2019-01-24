بعد التهديد السوري بالرد.. اسرائيل تنشر منظومة “القبة الحديدية” بمنطقة تل ابيب

قالت مصادر اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي نشر بطارية “القبة الحديدية” فى منطقة جوش دان في تل ابيب، في ضوء إمكانات التصعيد في الجبهتين الجنوبية مع غزة والشمالية مع سورية، عقب التهديدات السورية بالرد على الغارات الاسرائيلية على مطار دمشق قبل يومين.

وقد اتخذ القرار بعد تقييم الوضع في الأيام القليلة الماضية بعد إطلاق الصاروخ من سورية وسقوطه في الجولان وما رافقه من قصف اسرائيلي لدمشق .

كما تتخوف اسرائيل من احتمال التصعيد على جبهة قطاع غزة عقب حادثة قنص جندي في رأسه في منطقة كيسوفيم بالقرب من قطاع غزة وأصيب بجروح طفيفة، فيما استشهد عنصر من كتائب القسام وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.