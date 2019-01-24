افلح ان صدق.. أردوغان ينفي وجود أطماع احتلالية له في سوريا

ادعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن بلاده ليس لها أية أطماع احتلالية في سوريا.

وزعم أردوغان في تصريحات صحفية، أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتواجد في سوريا لأهداف إنسانية بحتة.

وأشار إلى أنه بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المنطقة الآمنة في سوريا، وسلامة الأراضي السورية.

وذكر أن من أهم أهداف العمليات التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي السورية، هو تحقيق الأمن للسكان الذين يعيشون هناك.

وتابع: “نحن لم نكن دولة قبائلية في السابق، وحاليا لسنا كذلك، ولن نسمح بإعادة ترتيب أراضينا أو تقاسمها بين الدول”، مضيفا: “كافحنا طوال 16 عاما من أجل الحفاظ على قوة تركيا، وهناك من ينتظر سقوطنا”.

ولفت الرئيس التركي إلى أن زيارته في موسكو، أظهرت ضرورة إعادة تطبيق اتفاق أضنة 1998 الموقع مع سوريا مجددا، مشيرا إلى أنه بحث ذلك الأمر مع الرئيس بوتين.

وتابع قائلا: “تركيا الأولى عالميا في المساعدات الإنسانية رغم وجود دول عديدة أكثر ثراء منها، ولن ننساق وراء العقلية التي دفعت الغرب إلى إغلاق أبوابه أمام اللاجئين”.