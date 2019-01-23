معجزة طبية.. إعادة صيني للحياة بعد أن توقف قلبه لـ 150 دقيقة / فيديو

حاول أطباء في الصين إنعاش قلب مريض لمدة ساعتين ونصف، وأنقذوا حياته بعد أن كان على حافة الموت.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الحادث وقع في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، في مستشفى جامعة الطب التقليدي الصيني بمقاطعة لياونينغ، عندما تناوب 20 طبيبا على إنعاش قلب ورئة مريض دون توقف، بعد إدخاله بحالة إسعاف إلى المستشفى. وظل الرجل تشانغ في حالة وفاة سريرية لمدة 150 دقيقة.

وأجرى الأطباء خلال عملية الإنعاش ما يقارب من 15 ألف عملية ضغط يدوية على صدره.

ولا تتجاوز فترة عملية إنعاش القلب في المستشفيات الصينية عادة أكثر من 50 دقيقة. لكن الأطباء قرروا إعادة تشانغ إلى الحياة، لأن عملية التدليك غير المباشر أدت لتسجيل الأجهزة الطبية نشاطا قلبيا ضعيفا.

وقد بدأ أفراد عائلة المريض بالتحضير لجنازته، غير انهم علموا أن الأطباء تمكنوا من استعادة عمل قلبه.

يذكر أن عملية الإنعاش بدأت بمجرد نقل المريض إلى المستشفى، وقام الأطباء بالتناوب بإجراء كل منهم لـ 100 إلى 120 ضغطة، ريثما أوصل آخرون سرير المريض المتحرك إلى وحدة العناية المركزة.