البنك الاهلي يوضح ملابسات تعرض فرعه في سحاب للسطو صباح اليوم

عقب البنك الاهلي صباح اليوم الثلاثاء، على حادثة تعرض فرع البنك في سحاب لحادثة سطو مسلح، فقال في بيان مقتضب : ” في إطار سياسته الإعلامية القائمة على المهنية و الشراكة والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة، يود البنك الاهلي الاردني أن يحيطكم علما الى تعرض فرعه الكائن في سحاب الى عملية سطو مسلح من قبل مجهولين، وذلك في صباح اليوم الثلاثاء ٢٢ /١ /٢٠١٩ ، حيث نتج عن ذلك سرقة مبلغ مالي قيمته ١٤٢٠٠ دينار أردني، دون أن يتعرض أي من موظفي البنك أو عملائه لأي أذى جراء ذلك، و دون أن يؤثر ذلك على أعمال البنك”.

واضاف :” كما تم إعلام الجهات المعنية بذلك”.

وكان الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي قد صرح ان بلاغا ورد لرقم الطوارئ الموحد 911 صباح اليوم حول دخول شخص مجهول وملثم ومسلح إلى فرع احد البنوك في منطقة سحاب شرق العاصمة ،وسلبه مبلغا ماليا تحت تهديد السلاح وفراره من المكان.

واضاف السرطاوي في تصريح صحفي ان التحقيقات بوشرت حول هذه الحادثة.