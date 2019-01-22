استطلاع انتخابي يكشف تراجع الليكود في حال وجهت تهم الفساد لنتنياهو

اشارت نتائج استطلاع انتخابي أجرته إذاعة الجيش الإسرائيلي، ونشرتها صباح اليوم الثلاثاء، الى ان حزب الليكود الحاكم بزعامة نتنياهو سيخسر من قوته الانتخابية ويتراجع الى 25 مقعدا فقط في حال قرر المستشار القضائي للحكومة، النائب العام، تقديم لائحة اتهام لرئيس الوزراء نتنياهو تشمل تهمة الرشوة.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد المقاعد التي سيحصل عليها وفقا لنتائج الاستطلاع، كل من حزب “يش عتيد” (هناك مستقبل) بزعامة يائير لابيد وكذلك الحزب الجديد للجنرال بيني غانتس الذي يدخل المعترك السياسي لأول مرة، ولكل منهما 14 مقعدا.

ويأتي حزب “العمل” الذي فسخ تحالفه مع حزب “الحركة برئاسة تسيبي ليفني، في المرتبة الرابعة وسيحصل وفقا للاستطلاع على 9 مقاعد برلمانية.

يصطف بعد ذلك كل من حزب “اليمين الجديد” بزعامة نفتالي بينت وكذلك حزب “يهدوت هتوراة” ولكل منهما 7 مقاعد برلمانية، يليهم من حيث عدد المقاعد عدة أحزاب لكل منها 6 مقاعد وهي “شاس” للمتدينيين الشرقيين، حزب “كولانو” بزعامة وزير المالية كحلون، “يسرائيل بيتينو” بزعامة الوزير السابق ليبرمان، تحالف قائمتين عربيتين “الجبهة” و”التجمع” معا، وتحالف الطيبي مع الحركة الإسلامية معا، ولكل من هذه الأحزاب والتحالفات 6 مقاعد.

ويبقى في المرتبة قبل الأخيرة وفقا لهذا الاستطلاع حزب ميرتس وله 5 مقاعد وكذلك حزب البيت اليهودي وله 4 مقاعد.