لبلبة تبكي بحرقة سعيد عبد الغني بينما نعاه عادل امام على طريقته

حضرت الممثلة ​لبلبة​ برفقة الإعلامية ​بوسي شلبي​ عزاء الممثل المصري الراحل ​سعيد عبد الغني ​مساء امس في مسجد عمر مكرم في منطقة وسط البلد في مصر.

وبكت لبلبة بحرقة حين تذكرت عبد الغني وقالت :”عملت معه لمدة عام كامل في إحدى المسرحيات التي أخرجها جلال الشرقاوي، وجمعني به عدد كبير من المواقف الإنسانية”.

وكان الممثل سعيد عبد الغني توفي أول من أمس عن عمر يناهز 81 عاماً، وذلك بعد صراع مع المرض، ودفن في مقابر العائلة في مدينة العاشر من رمضان.

أما الزعيم والممثل المصري ​عادل إمام​ فقد ابدى حزنه الكبير على وفاة الراحل سعيد عبد الغني، عبر قيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يجمعهما من فيلم “إحنا بتوع الأتوبيس”، الذي قام ببطولته عدد مميز من الممثلين منهم عبد المنعم مدبولي، يونس شلبي، إسعاد يونس، مشيرة إسماعيل، عادل إمام، سعيد عبد الغني، وجمال إسماعيل، وعلق عادل إمام على الفيديو بـ: “وداعا سعيد عبد الغني”.

يذكر ان الممثل ​سعيد عبد الغني​ توفي أمس الاول عن عمر يناهز الـ81 عاماً.