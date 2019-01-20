تفجير عبوة مفخخة بمدينة دمشق صباح اليوم دون وقوع ضحايا.. ومعلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي
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هيثم المالح يستقيل من “الائتلاف اللاوطني” ويخرج من المولد بلا حُمص

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