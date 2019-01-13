اختيار فيلم “لورنس العرب” المصور في الاردن أفضل أفلام القرن العشرين

أحمد الجربا يفتتح خط عودة المعارضة السورية لاحضان الدولة ويوسط مسؤولين عراقيين لبدء لقاءات المصالحة مع دمشق
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