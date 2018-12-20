بوتين: قرار انسحاب القوات الأمريكية من سورية غامض وغير واضح، لطالما ادعت انسحابها من دول كثيرة ومنها أفغانستان
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جرينتش+2 03:36
رغم الاحتجاجات الاسرائيلية على دعوة هنية لزيارة موسكو .. مبادرة روسية لعقد مصالحة بين حركتي فتح وحماس

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